Ricardo Salles pede demissão do Ministério do Meio Ambiente

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pediu demissão na tarde desta quarta-feira ao presidente Jair Bolsonaro. O ato de exoneração foi publico na edição extra do Diário Oficial da União.

Alvo de duas investigações no Supremo Tribunal Federal (STF), Salles estava sob pressão e alegou motivos familiares para deixar o cargo, apesar do respaldo do Palácio do Planalto.

Na edição extra do Diário Oficial da União, Bolsonaro já determinou que Joaquim Alvaro Pereira Leite assumirá como novo ministro do Meio Ambiente.

