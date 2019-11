Rodrigo Maroni lança pré-candidatura à prefeitura de Porto Alegre pelo Podemos

publicidade

O deputado estadual Rodrigo Maroni, do Podemos, teve o nome lançado como pré-candidato à prefeitura de Porto Alegre nas eleições de 2020. O político de 38 anos já foi vereador da cidade e ocupa, desde 2019, uma cadeira na Assembleia Legislativa. Maroni disse que a candidatura deve ter como focos a defesa da causa animal e do serviço público gratuito e de qualidade.

O ato contou com a presença do senador Lasier Martins (Podemos) e de lideranças de outros partidos, como os também pré-candidatos do MDB, Sebastião Melo, e do DEM, Dr. Thiago Duarte. No meio do mês de novembro, Maroni chegou a negociar a composição de uma chapa com a deputada estadual Juliana Brizola, nome do PDT na corrida eleitoral.

No entanto, o parlamentar agora projeta candidatura própria. “Até porque os temas dos animais e do serviço público irrestrito só a nossa candidatura vai apresentar como centro”, considerou.

O presidente do PSL gaúcho, deputado federal Nereu Crispim, e o deputado Airton Lima (PL) também estiveram no lançamento, realizado em um clube da zona Sul da Capital. Rodrigo Maroni é autor de um projeto de lei, na Assembleia, que autoriza o cultivo, a venda e o consumo de maconha no Rio Grande do Sul.