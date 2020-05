Rolando de Souza, nº2 de Ramagem, é favorito para assumir comando da PF

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro anunciou neste domingo,que o novo diretor-geral da Polícia Federal será indicado nesta segunda. Apesar de não citar nomes, o mais cotado para a vaga deixada por Maurício Valeixo é Rolando Alexandre de Souza, secretário de Planejamento e Gestão da Abin e número dois de Alexandre Ramagem, barrado de assumir o cargo por liminar do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal .

Rolando é considerado homem de confiança de Ramagem e sua indicação é uma forma do Planalto "driblar" a decisão de Moraes colocando alguém próximo de Ramagem e do gosto de Bolsonaro. Outro nome visto com grande possibilidade de indicação é o delegado Paulo Gustavo Maiurino, atual secretário de segurança do STF. O nome é de agrado dos onze ministros da Corte, em especial do presidente do Supremo, Dias Toffoli.

Com 22 anos de carreira, Maiurino foi chefe de escritório em Chuí, na fronteira com o Uruguai, e integrou quadros da PF que investiga crimes financeiros, como o Mensalão, que levou ao banco dos réus nomes como José Dirceu e José Genoino. Maiurino também foi subsecretário de Segurança Pública no Rio e atuou na pasta de Segurança Pública do Distrito Federal.

Outros dois nomes correm por fora, como o superintendente regional no Amazonas, Alexandre Saraiva, e o delegado Josélio Azevedo de Sousa, que estudou com o atual ministro da Justiça, André Mendonça, na Espanha.