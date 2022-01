RS anuncia R$ 99,4 milhões para nova fase do programa Avançar na Saúde

publicidade

O governo do Rio Grande do Sul anunciou nesta terça-feira a segunda etapa do Avançar na Saúde. Com investimento de R$ 99,4 milhões, a nova fase do programa ampliará a qualificação do atendimento pelo SUS na rede hospitalar, nas unidades básicas de saúde e na assistência farmacêutica em todas as regiões gaúchas. A secretária da Saúde, Arita Bergmann, participou do anúncio, que ocorreu em evento no parque Princesa do Vale, em Estrela. Participaram também o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, secretários de Estado, deputados estaduais e representantes de 80 municípios.

Para qualificação da estrutura e aquisição de equipamentos, 39 hospitais serão beneficiados com R$ 66,6 milhões. Para a ampliação dos programas Farmácia Cuidar+ e Rede Bem Cuidar, o aporte será de R$ 20 milhões e de R$ 12,8 milhões, respectivamente. A secretária Arita explicou que os recursos ampliarão a oferta de atendimento mais especializado fora dos grandes centros. “Os investimentos vão modernizar os equipamentos e ofertar novos serviços de acordo com as necessidades locais, como UTIs e hemodiálise.”

Após a cerimônia, o governador conheceu as instalações do Hospital de Estrela, contemplado com R$ 928 mil nesta nova etapa. O recurso será destinado para a reforma da área de emergência e a aquisição de equipamentos. Em setembro passado, o governo destinou R$ 249,7 milhões em recursos do Avançar. Somando as duas etapas, serão R$ 349,1 milhões até o final de 2022.

