RS e Uruguai deverão ter Centro de Operações Integrado para Covid-19

publicidade

Autoridades do Rio Grande do Sul e do Uruguai alinharam, em reunião, nesta sexta-feira, o protocolo único contra o Covid-19. O grupo pretende finalizar o documento até a próxima quinta-feira (11). O memorando de entendimento, como o protocolo deve ser chamado, deverá ser assinado na semana seguinte pelo presidente do Uruguai, Luis Alberto Lacalle Pou, e o governador Eduardo Leite.

Uma das iniciativas previstas é a criação de um Centro de Operações Integrado de Fronteira (COI Fronteira). Além disso, está em discussão a realização de testes em conjunto. Está previsto ainda o fortalecimento das ações sanitárias únicas entre as cidades gêmeas e a busca de mecanismos de controle único.

Segundo o presidente da Comissão do Mercosul da Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes (PP), ocorreram importantes avanços nas discussões e na busca do entendimento. “Tudo que fizermos de um lado da fronteira, devemos fazer no outro. Na prática, será um controle integrado para cuidar da saúde das pessoas”, explicou Antunes, destacando que com esse projeto se criará uma condição de se buscar recursos específicos para as cidades gêmeas.

O projeto piloto deverá ser em Rivera e Santana do Livramento. As cidades que deverão ainda compor o trabalho em conjuntos são: Aceguá (RS) e Acegua (UY); Quaraí (RS) e Artigas (RS); Barra do Quarai (RS) e Bella Union (UY); Chuí (RS) e Chuy (UY); e Jaguarão (RS) e Rio branco (UY).

Entre as autoridades gaúchas que participaram da reunião estavam o diretor da Secretaria Estadual de Saúde, Bruno Naundorf, e o prefeito de Livramento, Ico Charopen. Já do Uruguai, estiveram o embaixador Nelson Chaben, do Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, a intendente departamental de Rivera, Alma Galup, e o secretário da Saúde de Rivera, Carlos Sarries.