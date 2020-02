Ruy Irigaray e Aparecido Macedo deixam executiva estadual do PSL

publicidade

O deputados estaduais Ruy Irigaray e Aparecido Macedo anunciaram, nesta segunda-feira, seus desligamentos em caráter definitivo da executiva estadual do Partido Social Liberal (PSL) do Rio Grande do Sul. Em nota, eles informam afirmam que a decisão foi tomada por "não compactuarem com as decisões monocráticas e antirrepublicanas do presidente da executiva estadual do PSL/RS, deputado federal Nereu Crispim".

Também anunciaram a saída da executiva estadual da legenda, Diógines Berthes da Silva, 1° secretário, Jairo Seger, 1º tesoureiro, Jean Paulo Gomes Mortaza, vogal, e José Apolinário dos Santos, também vogal.