Saúde aumenta recursos para diagnóstico do câncer de próstata

No Novembro Azul, mês dedicado à conscientização contra o câncer de próstata, o Ministério da Saúde lança a "Linha Azul", dedicada aos cuidados com a saúde do homem. Em cerimônia nesta quarta-feira, a pasta anunciou reforço de R$ 4,3 milhões para o diagnóstico da doença. Com a atualização, os investimentos chegam a R$ 7,3 milhões, focando nos pagamentos do SUS para procedimentos de biópsia.

"A política de enfrentamento ao câncer do Ministério da Saúde é uma das maiores do mundo", ressaltou o ministro Marcelo Queiroga, destacando que a nova ação da pasta é uma "ampliação do esclarecimento sobre o câncer de próstata". "O preconceito bobo não existe mais. Temos que procurar o médico e as mulheres são sempre exemplo para nós", disse, em razão do público feminino ser mais atento aos cuidados à saúde.

Um levantamento realizado pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA) estimou que, em 2021, mais de 65,8 mil novos casos de câncer de próstata podem ser diagnosticados. Isso corresponde a 62,95% casos novos a casa 100 mil homens. No caso de diagnóstico precoce, as chances de cura são de 90%. No entanto, a descoberta do câncer costuma ser tardia em 20% dos casos, constata a Sociedade Brasileira de Urologia, fazendo com que 25% dos pacientes morram em razão da doença.

"Dois homens morrem por hora com câncer de próstata no Brasil. Casos que podem ser tratáveis, curáveis e que parte do exame físico dura 10 segundos", informou a médica Socorro Gross, representante da Organização Pan-americana da Saúde (Opas) no Brasil. Ela reforçou a importância da família no apoio ao diagnóstico precoce. "Precisamos que nossos homens tomem consciência. É um assunto de família onde todos têm que estar envolvidos."

Na avaliação da diretora do departamento de atenção especializada e temática do Ministério da Saúde, Maíra Botelho, o momento serve como oportunidade de sensibilizar a população masculina para procurar um médico nos primeiros sinais de alerta, mas também para aprimorar a rede de assistência. "Precisamos focar na redução de barreiras de acesso, na informação, na conscientização da população e na qualidade dos serviços e continuidade do cuidado na rede de atenção à saúde."

A "Linha Azul" vem com a proposta de ampliar as políticas públicas voltadas para o controle e combate ao câncer, traçando um itinerário terapêutico para homens que apresentam sinais e alterações na próstata. "Disfunção erétil e qualquer alteração no padrão urinário são sinais importantes", destacou Botelho.

O investimento anual para exames de diagnóstico do câncer no SUS é de R$ 102 milhões. Por ano, são realizados 5,7 milhões de exames, incluindo biopsia de próstata, ultrassonografia e a dosagem de antígeno prostático específico, além dos exames clínicos, laboratoriais, endoscópios ou radiológicos.

O Brasil conta com 314 serviços habilitados em oncologia, que realizam cerca de 685 mil procedimentos para tratamentos de câncer de próstata por ano, com investimento anual de R$ 360 milhões.