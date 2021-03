Sebastião Melo prepara atualização do Plano de Cogestão Regional

publicidade

Enquanto aguarda novos desdobramentos jurídicos, a Prefeitura de Porto Alegre trabalha na atualização do Plano de Cogestão Regional para a R10, da qual também pertencem os municípios de Cachoeirinha, Gravataí, Viamão e Glorinha. A pauta foi trabalhada em reunião da equipe de governo, na manhã deste sábado, com o prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo e seu vice Ricardo Gomes. Com a cogestão, os prefeitos podem adotar as regras sanitárias da bandeira inferior - no caso de Porto Alegre, a vermelha.

No entanto, o documento só entra em vigor caso o sistema de gestão compartilhada do Distanciamento Controlado seja permitido pela justiça. O decreto estadual ainda não havia sido publicado, quando uma decisão judicial, na noite dessa sexta-feira, suspendeu provisoriamente a cogestão e a flexibilização dos protocolos de bandeira preta. A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) avalia medidas cabíveis para recorrer.

Entre as divergências da Prefeitura de Porto Alegre com as novas medidas apresentadas pelo governo do Estado, está o ônus de ficar com os municípios a fiscalização do cumprimento das regras impostas e a proibição das atividades nos finais de semana. Melo defende estender o horário de funcionamento dos supermercados para evitar aglomerações e flexibilizar as regras para o setor de gastronomia, segundo ele, um dos mais prejudicados com os efeitos da crise causada pela pandemia.

“Somos o governo do bom senso e do equilíbrio. Sabemos que não é o comércio o causador de espalhar o vírus, e não podemos ser injustos com um setor que emprega milhares de pessoas”, afirmou neste sábado.