Secretaria suspende edital proposto por Roberto Alvim

publicidade

A Secretaria Especial de Cultura suspendeu o edital do Prêmio Nacional das Artes, proposto pelo ex-secretário Roberto Alvim, no valor de R$ 20 milhões. Alvim foi demitido por causa do vídeo em que justamente anunciava detalhes desse programa, utilizando termos de Joseph Goebbels, que foi ministro da Propaganda de Hitler durante o nazismo. O edital prometia novos rumos para peças, exposições, HQs e produções literárias.

A decisão sobre a manutenção do plano caberá a quem chefiar a Cultura. Por enquanto, Regina Duarte, convidada para a função, ainda não disse se vai aceitá-la. Ela iniciou nesta quarta-feira uma fase de testes no cargo, a fim de conhecer detalhes sobre as necessidades da secretaria. Desde a divulgação do vídeo de Alvim, no entanto, na noite de quinta-feira, boa parte da classe artística rejeitou o plano.