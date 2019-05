Senado aprova MP 870 e mantém Coaf no Ministério da Economia

publicidade

O plenário do Senado aprovou na noite desta terça-feira a Medida Provisória 870/2019, que organiza a administração pública federal – mantendo o governo com 22 ministérios. Os senadores também confirmaram que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) permanecerá na esfera do Ministério da Economia – e não no da Justiça e Segurança Pública.

Os três senadores gaúchos Lasier Martins (Podemos), Luis Carlos Heinze (PP) e Paulo Paim (PT), votaram pela aprovação da MP. O texto, que perdia validade no próximo dia 3, agora seguirá à sanção presidencial.

Mais cedo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), divulgou a carta que recebeu do presidente Jair Bolsonaro. Nela, o presidente pede que os senadores aprovem a Medida Provisória MP 870 sem alterações. Caso houvesse uma alteração – de no caso a transferência do Coaf ao Ministério da Justiça – a proposta precisaria passar novamente pela Câmara dos Deputados.