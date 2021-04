Senado cria Frente Parlamentar pelo Desarmamento

publicidade

O Senado Federal publicou no Diário Oficial da União desta quinta-feira a criação da Frente Parlamentar pelo Desarmamento.

A resolução é assinada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e é uma reação da Casa aos recentes decretos do presidente da República, Jair Bolsonaro, a favor do aumento de armas no país.

Segundo a resolução, a frente tem como finalidade promover debate sobre o tema no Congresso Nacional, propor solução para reduzir as armas no país e promover e difundir a cultura do desarmamento e a conscientização dos riscos sociais e institucionais da cultura armamentista.

A frente foi pedida por meio de um projeto da senadora Eliziane Gama (Cidadania–MA).

