Senado proíbe visitantes após medidas restritivas no DF

O Senado proibiu a entrada de visitantes após o decreto do governo do Distrito Federal restringindo o funcionamento de atividades em função do avanço da Covid-19. De acordo com ato assinado pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), o acesso de visitantes às dependências do Senado ficará vedado enquanto durar as medidas do governo do DF.

Com isso, gabinetes não poderão mais autorizar a entrada de visitantes e autoridades externas. A indicação de emendas parlamentares ao Orçamento de 2021 provocou um périplo de prefeitos e vereadores no Congresso na última semana, causando aglomerações e descumprindo das regras sanitárias.