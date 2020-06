Senador Flávio Bolsonaro diz ser vítima de perseguição política

publicidade

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) disse, por meio de nota neste sábado, ser vítima de um grupo político que patrocina uma campanha de difamação contra ele para "recuperar o poder perdido nas últimas eleições". No texto, reafirma a inocência em acusações e diz que seu patrimônio é compatível com os seus rendimentos.

Essa é a primeira manifestação do senador após a prisão nesta semana de Fabrício Queiroz na casa do seu advogado, Frederick Wassef. Queiroz é investigado por promover um esquema de "rachadinha" no gabinete de Flávio, quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro.

Leia a nota na íntegra:

"O senador Flávio Bolsonaro é vítima de um grupo político que tem patrocinado uma verdadeira campanha de difamação. Essas pessoas têm apenas um objetivo: recuperar o poder que perderam na última eleição. Apesar dos incessantes ataques à sua imagem, Flávio Bolsonaro continua a acreditar na Justiça. Ele reafirma inocência em qualquer das acusações feitas por seus inimigos e garante que seu patrimônio é totalmente compatível com os seus rendimentos. Tudo ficará inequivocamente comprovado dentro dos autos. A verdade prevalecerá".