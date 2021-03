Senador Major Olimpio é internado com Covid-19 em hospital de São Paulo

publicidade

O senador Major Olimpio (PSL-SP), diagnosticado com Covid-19 na última terça-feira, foi internado no Hospital São Camilo, em São Paulo, para observação. A família do senador não permitiu que a instituição desse informações sobre o seu estado de saúde. Mas, em rede social, o senador agradeceu pelas mensagens e orações por sua recuperação e disse que, segundo os médicos, o seu "quadro está evoluindo bem, apesar da gravidade".

Gostaria de agradecer todos vocês pelas mensagens de carinho e orações pela minha recuperação.

Segundo o médico, meu quadro está evoluindo bem apesar da gravidade e tenho fé que em breve estou de volta ao combate! — Major Olimpio (@majorolimpio) March 4, 2021

O senador havia informado na terça-feira que estava com a doença, mas se sentindo bem. "Compartilho com todos que fui diagnosticado com Covid-19, mas estou bem, com sintomas leves e em isolamento domiciliar. Com isso, não será possível a minha presença nas sessões semipresenciais do Senado nos próximos 14 dias, continuarei trabalhando como sempre, mas remotamente."

Na quarta-feira, ele participou de sessão no Senado sobre a PEC Emergencial por videoconferência na cama do hospital.

Desde o início da pandemia, mais de um quarto dos senadores (ao todo são 81) já foi infectado pelo novo coronavírus. Em outubro de 2020, o senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ) faleceu em decorrência do vírus. Já em fevereiro de 2021, o senador José Maranhão (MDB-PB) também morreu após complicações da doença.