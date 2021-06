Senadores apresentam notícia-crime contra Jair Bolsonaro

publicidade

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) protocolou nesta segunda-feira (28) notícia-crime, assinada por outros senadores, por prevaricação contra o presidente Jair Bolsonaro em função das denúncias de corrupção nos contratos para compra da Covaxin. Para o senador, o presidente deveria ter tomado providências diante das denúncias.

"Protocolei notícia-crime no STF por conta da grave denúncia envolvendo o presidente da República de que não tomou nenhuma providência após ter sido noticiado da existência de um gigantesco esquema de corrupção no Ministério da Saúde. A prevaricação é crime e é por isso que compreendemos a necessidade do Supremo e da Procuradoria Geral da República instaurarem um procedimento de investigação".

Prevaricar é atrasar ou deixar de cumprir as suas obrigações por interesses pessoais. Para a notícia-crime ter seguimento, ela precisa ser admitida pelo STF, que intima o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que precisa se manifestar sobre denúncia.

No pedido, o senador também pede a intimação do presidente Bolsonaro para responder em 48 horas se foi se foi comunicado das denúncias e intimação para que Polícia Federal informe sobre abertura de inquérito.

Prorrogação da CPI

Os senadores coletam assinaturas nesta segunda-feira (28) para prorrogar os trabalhos da CPI da Covid. São necessárias 27 assinaturas para a prorrogação por mais 30, 60 ou 90 dias.

