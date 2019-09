Servidores do Estado recebem hoje mais uma faixa dos salários de agosto

publicidade

O governo do Estado está depositando, nesta segunda-feira, uma parcela de R$ 1,1 mil que não estava prevista no calendário do mês de agosto do Poder Executivo, para os servidores que recebem acima de R$ 2,5 mil líquidos. Segundo a Secretaria da Fazenda, a parcela adicional ocorre por conta da variações do fluxo de caixa ocorridas nos últimos dias.

Com a mudança, o governo quita os contracheques de até R$ 3,6 mil líquidos (67%) e no dia 10 de outubro paga mais uma parcela de R$ 3,4 mil. A folha de agosto será quitada somente no dia 11. O calendário de pagamento da folha salarial de setembro será anunciado ainda hoje.