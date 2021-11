South Summit ocorrerá no dia 26 de março em Porto Alegre

publicidade

A South Summit, feira espanhola de inovação, deverá acontecer no dia 26 de março de 2022 no centro de Porto Alegre. A data coincide com o aniversário da Capital e foi anunciada pelo líder do governo na Assembleia Legislativa, Frederico Antunes (PP), na reunião da subcomissão para realização do evento, nesta segunda-feira. Conforme informado pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), o evento deve acontecer Centro Histórico. O local, porém, era ponto de divergência entre os organizadores. Uma das possibilidades era a realização junto a uma universidade.

Agora, o grupo de trabalho encarregado de organizar o evento no Brasil começará a trabalhar a parte operacional, anunciou o secretário estadual de Planejamento, Cláudio Gastal. Nos próximos dias, os encontros contarão com a presença da presidente da South Summit, María Benjumea, e da CEO, Marta del Castillo, que estão pessoalmente no Rio Grande do Sul para participar das discussões.

"Vamos criar algo maravilhoso", disse a presidente da feira, durante reunião da subcomissão, no Teatro Dante Barone. María elogiou a organização do evento, que envolveu "todos os agentes da sociedade". "Nós não vemos outra maneira de fazer as coisas a não ser juntos", disse.

Segundo ela, a ideia é trazer para a Capital grandes resultados e "reunir gente procedente de todas as partes" e, com isso, transformar o Rio Grande do Sul em um polo de inovação. Para Marta, há um ponto em comum a todos que estão planejando a vinda da feira. "Todo o ecossistema está trabalhando junto para que Porto Alegre seja um ecossistema de referência em inovação".

Representando o governo, Gastal afirmou que as articulações que trouxeram a South Summit para o Estado começaram há mais de um ano e envolvem diferentes setores do governo. Entre os objetivos, está mostrar para o Brasil e a América Latina o poder de inovação do RS. "Nós gestores públicos passamos, mas o que fica é o legado e a possibilidade de transformar".

Melo, que já havia expressado sua vontade de realizar a South Summit no Centro Histórico, classificou a conquista como um processo de "cooperação" e elogiou a condução do governo de Eduardo Leite (PSDB) ao trazer o evento para o RS. "A prefeitura e o governo do Estado andam de mãos dadas nessa invergadura", pontuou.

O deputado Frederico Antunes, presidente da subcomissão, reforçou a importância da feira e as possibilidades que ela promoverá. "Podemos descobrir muitos talentos em um evento como esse", afirmou. Segundo Antunes, a South Summit será "o maior evento do Rio Grande do Sul em 2022".

O presidente da Casa, Gabriel Souza (MDB), que assim como Antunes também participou da comitiva que foi para Madrid, em outubro, na qual foi confirmada a realização do evento na Capital, ressaltou a disponibilidade do Parlamento de cooperar. Afirmou ainda que a feira será um "divisor de águas no Brasil no que diz respeito à inovação”.

*Supervisão de Mauren Xavier