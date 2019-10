STF encerra sessão, e julgamento sobre segunda instância segue na quinta

publicidade

Após encerrar a sessão desta quarta-feira do julgamento sobre a validade da execução provisória de condenações criminais, conhecida como prisão em segunda instância, o Supremo Tribunal Federal (STF) dará continuidade ao processo na quinta. No momento, o placar é de três votos favoráveis à medida – dos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luís Roberto Barroso – e um contra, proferido pelo ministro Marco Aurélio na abertura da sessão. A votação será retomada às 14h.

A ministra Rosa Weber será a próxima a dar o seu veredito no julgamento que pode mudar o entendimento da Corte sobre a execução antecipada de pena e testar novamente a capacidade do presidente do Supremo, Dias Toffoli, na construção de consenso entre os colegas. A prisão após condenação em segunda instância é considerada um dos pilares da Operação Lava Jato.

Caso não termine nesta quinta, o julgamento será retomado apenas em novembro, de acordo com o presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Rosa Weber será a quinta a votar. Depois dela, é preciso o voto de mais seis ministros para a conclusão do julgamento.