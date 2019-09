Subsecretário de Witzel é preso junto com casal Garotinho no Rio

publicidade

O subsecretário de Estado de Desenvolvimento Social de Diretos Humanos Sérgio dos Santos Barcelos, do governo de Wilson Witzel (PSC), foi preso na mesma operação em que Anthony Garotinho e Rosinha foram detidos. Ele será exonerado nesta quarta-feira. Ele, juntamente com os ex-governadores, são investigados pelo superfaturamento em contratos entre a Prefeitura de Campos, no norte fluminense, e a construtora Odebrecht, para a construção de casas populares dos programas Morar Feliz I e II, durante os dois mandatos de Rosinha como prefeita.

De acordo com a Promotoria, as contratações, além de superfaturadas, foram "pagamento sistemático de quantias ilícitas, em espécie, em favor dos ex-governadores". As investigações identificaram o recebimento de R$ 25 milhões em propinas pagas pela Odebrecht. O R7 tenta contato com a defesa de Sérgio Barcelos. O espaço está aberto para manifestação do citado.