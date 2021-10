Testes de mísseis hipersônicos chineses trazem grande preocupação para os EUA

publicidade

Os Estados Unidos estão "muito preocupados" com a atividade da China no setor dos mísseis hipersônicos - destacou nesta segunda-feira (18) em Genebra o representante permanente de Washington para questões de desarmamento, Robert Wood.

"Estamos muito preocupados com o que a China está fazendo atualmente no âmbito hipersônico", disse o embaixador, que após sete anos em Genebra abandonará seu cargo na próxima semana e voltará para Washington.

Em matéria publicada no sábado (16), o jornal Financial Times afirmou que a China lançou, em agosto passado, um míssil hipersônico com capacidade nuclear. O artefato deu uma volta à Terra em uma órbita baixa antes de descer para seu alvo, o qual não alcançou.

Nesta segunda-feira, o porta-voz do Ministério chinês das Relações Exteriores, Zhao Lijian, negou essa afirmação e disse ter-se tratado de "um teste de rotina de um veículo espacial, com o objetivo de testar a tecnologia deste tipo de dispositivo reutilizável".

O embaixador americano disse que a Rússia também conta com capacidade hipersônica. E, de acordo com o diplomata, os Estados Unidos "se abstiveram de prosseguir" o desenvolvimento militar dessa tecnologia, que se refere a objetos capazes de voar na velocidade Mach 5, inclusive acima disso. Estes artefatos são manobráveis, o que dificulta sua detecção e interceptação. Diante do desenvolvimento do tipo de armamento, "não temos outra opção a não seja reagir na mesma linha", alegou Wood.

Os Estados Unidos ainda não possuem mísseis hipersônicos em seu arsenal, mas trabalham nisso. A Agência de Projetos de Pesquisa Avançada em Defesa (Darpa, na sigla em inglês), braço científico do Exército americano, anunciou recentemente o teste bem-sucedido com seu míssil hipersônico HAWC (Hypersonic Air-Breathing Weapon Concept) de propulsão aeróbica, ou seja, usando o oxigênio da atmosfera para sua combustão.

O Pentágono também desenvolve um planador hipersônico denominado ARRW (pronuncia-se "Arrow", que significa "flecha" em inglês), mas seu primeiro teste em grande escala em abril deste ano fracassou. Em 2019, a China já havia apresentado um míssil hipersônico, o DF-17. É uma arma de alcance intermediário (cerca de 2.000 km), em forma de "planador" e que pode carregar ogivas nucleares.

O míssil mencionado pelo FT é diferente, já que poderia chegar ao espaço, entrar em órbita, passar novamente pela atmosfera e seguir em direção ao seu objetivo. Seu alcance seria muitíssimo maior do que o do DF-17. Recentemente, a Rússia lançou um míssil hipersônico, o Zircon, de um submarino, e, desde o final de 2019, já possuía os Avangard, com capacidade nuclear. De acordo com os russos, o Avangard pode alcançar uma velocidade Mach 27 e mudar de rumo e de altitude.