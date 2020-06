Toffoli defende o Judiciário e pede "paz institucional" após ataques

publicidade

O presidente do STF, Dias Toffoli, participou nesta segunda-feira do evento virtual de lançamento do Ato em Defesa da Democracia e do Judiciário. Foi a primeira fala do ministro após quinze dias de licença médica. Toffoli defendeu o Poder Judiciário, que vem sendo alvo de protestos que pedem o fechamento do STF.

"Atentar contra o Poder Judiciário, contra o Supremo Tribunal Federal ou contra os seus ministros individualmente é atentar contra a própria democracia. Defender o Poder Judiciário é defender a democracia (...) Vai demitir 11 ministros do STF e colocar o que como solução? Isto não está dentro da nossa carta democrática".

O ministro pediu "paz institucional, prudência e união" e disse que não há espaço para confrontos. "Quanto aos confrontos, devemos dizer que não há espaço para eles em um momento tão difícil. Não podemos radicalizar diferenças a ponto de inviabilizar o diálogo. Devermos buscar o entendimento a fim de trilhar o caminho da pacificação social".