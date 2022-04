TRE-RS diz que não haverá cancelamento de título de eleitor

publicidade

Apesar de estar circulando nas redes sociais a informação falsa acerca do cancelamento do título de eleitor de pessoas acima dos 70 anos, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) garantiu que nenhum titulo foi ou será cancelado até a eleição. A corregedoria do Tribunal certificou que apenas estará inapto a votar neste ano, independente da idade, quem já estava com o título cancelado em 2019 e não fizer a regularização até o dia 4 de maio.

Conforme a lei eleitoral, só tem o título cancelado quem não votar em três eleições seguidas sem apresentar a justificativa ou o pagar a multa prevista. A regra, contudo, não se aplica àqueles cujo o voto é facultivativo - como eleitores menores de 16 anos e maiores de 70. Além disso, nas eleições municipais de 2020, em função da pandemia da Covid-19, os processos revisionais foram suspensos. A Justiça Eleitoral também decidiu não cancelar os títulos de quem não fez o cadastro biométrico por causa da pandemia.

Ana Cristina Moretti, chefe da seção de regularização do cadastro eleitoral do TRE-RS, garante que a informação não passou de uma "fake news" e aconselhou às pessoas a confererirem sua situação eleitoral no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o quanto antes.

Confira esse passo a passo do @TRE_RS sobre como consultar a situação do seu título eleitoral ⬇️ pic.twitter.com/ClDusZ84Uu — CpPolítica (@CpPolitica) April 13, 2022

O que fazer se o meu título estiver irregular?

O título eleitoral só pode estar irregular caso o eleitor tenha pendências com a Justiça Eleitoral. Neste caso, para normalizar a situação, é preciso quitar suas dívidas com a União e, posteriormente, regularizar o seu título. Todas essas funções podem ser feitas através do site da Justiça Eleitoral ou, se preferível, em uma Central de Atendimento ao Eleitor. O passo a passo para normalizar a situação do seu título pode ser encontrado aqui.

*Supervisão Mauren Xavier