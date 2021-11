TRE-RS lança campanha de combate à desinformação

publicidade

Em parceria com a ESPM, o TRE-RS lançou nesta quarta-feira a campanha "Justiça Eleitoral: Confiança e Transparência". O projeto busca levar maior conhecimento sobre o processo eleitoral através de uma linguagem mais simplificada à população. A ideia é se apropriar das características das redes sociais, e, com isso, alcançar o maior número de pessoas.

A campanha surgiu dos resultados obtidos pela Comissão de Enfrentamento à Desinformação. De acordo com o presidente do grupo, desembargador Jorge Dallagnol, para combater as informações falsas é indispensável a alfabetização digital e a informação midiática por parte dos eleitores. "Para interagir com usuários e interferir no discurso político com ética, é preciso que saibamos dialogar com as pessoas. Largar o juridiquês", disse.

Desenvolvidas pelos alunos da ESPM para as redes sociais, as peças da campanha deverão contar com explicações, em uma linguagem simplificada, acerca das funções da Justiça Eleitoral, além de informações sobre a urna eletrônica e o processo de votação.

"Esse é um fato histórico, quando o Judiciário mostra a vontade de estabelecer uma melhor comunicação com a sociedade. É novidade", disse o desembargador Léo Iolovitch.

Presidente do TRE-RS, desembargador Arminio José Abreu da Lima Rosa enfatizou o papel da Justiça no combate à desinformação. "Cabe a todos nós difundirmos a realidade na busca de reestabelecer a verdade", complementou. O desembargador apontou ainda para a importância da mídia como contribuidora no processo de transparência do processo eleitoral.

A fim de evitar a disseminação de notícias falsas, como ocorreu nas últimas eleições gerais, em 2018, o desembargador Dallagnol afirmou que a Justiça Eleitoral realizou um trabalho "embrionário, visando coibir e responsabilizar as pessoas que divulgavam notícias falsas". Ele acredita, ainda, que houve um maior entendimento das pessoas sobre o "digital", contribuindo para uma compreensão maior do que é falso e do que é verdadeiro.

O vice-presidente do TRE, desembargador Francisco José Moesch, ressaltou que, para aperfeiçoar o processo eleitoral, seria importante a realização de cursos preparatórios com todos os integrantes do sistema eleitoral, desde políticos até a mídia.

*Supervisão Mauren Xavier