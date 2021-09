Trento viajou aos EUA com Flávio Bolsonaro e ministro do Turismo

publicidade

Em sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, nesta quinta-feira (23), foi revelado que o diretor da Precisa Medicamentos , Danilo Trento, viajou para Las Vegas entre 23 e 27 de janeiro do ano passado com uma comitiva do Senado. Entre os integrantes estava o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), que requisitou a viagem. A informação foi levada pelo senador Eduardo Girão (Podemos-CE).

Segundo documento entregue por ele ao vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), a viagem foi autorizada pelo então presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e usou dinheiro público. Também estava na comitiva o ministro do Turismo, Gilson Machado, na época presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo). O R7 apurou que estava presente também o senador Irajá (PSD-TO).