Vítima de estupro, menina de 11 anos deverá ser ouvida em depoimento especial do Rio

A Polícia Civil vai ouvir a menina de 11 anos que foi violentada sexualmente e deu à luz em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na última sexta-feira. De acordo com a delegada Fernanda Fernandes, que investiga o caso, a criança vai prestar um depoimento especial, com o objetivo de apurar a possível participação da mãe e do padrasto no crime.

"Ela precisa ser liberada do hospital para a gente fazer o depoimento dela, por meio de um depoimento especial, feito por uma pessoa especializada. A partir disso, vamos conseguir mais indícios sobre a participação ou não da mãe e do padrasto", disse a delegada em entrevista ao Balanço Geral RJ.

O padrasto da criança foi preso temporariamente por policiais da Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) no último domingo. Os agentes também investigam a mãe da menina, que é suspeita de cárcere privado e abandono intelectual.

O crime foi descoberto quando a menina deu entrada em uma unidade de saúde. Ela teve complicações no parto realizado pela mãe e pelo padrasto em casa. A equipe médica acionou a polícia e o Conselho Tutelar.

Na delegacia, o casal disse que a menina teria sido vítima de estupro, aos 10 anos, nas imediações do condomínio onde moram. No entanto, a polícia considerou os discursos confusos e conflitantes. Além disso, exames apontaram lesões que indicam que a menor sofria abusos há mais tempo. De acordo com as investigações, a menina era mantida presa dentro de casa havia dois anos. Ela não era vista por vizinhos nem frequentava a escola.

