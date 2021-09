Veículos militares que participaram do 7 de Setembro deixam Alvorada

publicidade

Um dia após a celebração do 7 de Setembro, tanques, veículos bélicos e outros modelos das Forças Armadas deixaram as dependências do Palácio da Alvorada, em Brasília, na manhã desta quarta-feira (8). A frota foi utilizada na cerimônia de comemoração pelos 199 anos de Independência do Brasil, realizada na terça (7).

O evento contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que chegou à cerimônia, Palácio da Alvorada, no Rolls-Royce presidencial, dirigido pelo ex-piloto Nelson Piquet. A cerimônia de hasteamento da bandeira teve também quase a totalidade dos ministros.

O evento foi encerrado com a execução do Hino Nacional, uma salva de 21 tiros de canhão e exibição da Esquadrilha da Fumaça, que escreveu o lema da bandeira do Brasil, “ordem e progresso” no céu de Brasília.

Como em 2020, não houve desfile cívico pelo 7 de Setembro devido à pandemia de Covid-19. Depois de participar da cerimônia na Alvorada, Bolsonaro seguiu para a Esplanada dos Ministérios, onde fez sobrevoo de helicóptero, andou de carro, conversou com apoiadores e discursou aos presentes.

