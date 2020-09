Veja qual o patrimônio dos que disputam as prefeituras nas cinco maiores cidades do RS

publicidade

Com o témino do prazo para os registros das candidaturas que disputam as eleições municipais de 2020 e a consolidação dos dados fornecidos pelos candidatos, os eleitores podem acessar informações sobre os patrimônios declarados por cada um dos postulantes, fazer comparações e análises. No Rio Grande do Sul, nas cidades que terão segundo turno para a corrida às prefeituras (mais de 200 mil eleitores), há uma grande variação no grau de "riqueza" dos que disputam o comando dos municípios.

Há entre eles quem não declarou nenhum bem (dois candidatos em Porto Alegre, dois em Pelotas, um em Caxias do Sul e um em Canoas). Entre os que declararam, as posses variam de R$ 100,00 a R$ 13.910.360,06. Além de se constituírem no menor e no maior patrimônio dos candidatos a prefeito nos cinco maiores colégios, as duas declarações são de postulantes à prefeitura de Caxias do Sul.

Apenas um candidato (em Caxias) apontou patrimônio superior a R$ 5 milhões. Com mais de R$ 1 milhão em bens são nove postulantes (um em Porto Alegre, três em Caxias, três em Canoas e dois em Pelotas). Há 15 candidatos com patrimônio declarado entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão (cinco na Capital, dois em Caxias, quatro em Canoas, dois em Pelotas e dois em Santa Maria). Outros 10 possuem patrimônio entre R$ 200 mil e R$ 500 mil (três em Porto Alegre, quatro em Caxias e três em Santa Maria). E, abaixo de R$ 200 mil (já excluídos os que não declararam bens), também há 10 candidatos (dois em Porto Alegre, um em Caxias, um em Canoas, cinco em Pelotas e um em Santa Maria).

Os patrimônios dos que disputam o comando das cidades com mais eleitores no RS

Porto Alegre

Valter Nagelstein (PSD): 1.435.000,00

João Derly (Republicanos): 872.753,12

Nelson Marchezan Júnior (PSDB): 787.531,86

Montserrat Martins (PV): 754.596,39

Gustavo Paim (PP): 718.923,95

Juliana Brizola (PDT): 550.181,07

Sebastião Melo (MDB): 458.067,87

Manuela D’Ávila (PCdoB): 455.532,33

José Fortunati (PTB): 205.043,83

Fernanda Melchionna (PSol): 133.762,17

Júlio Flores (PSTU): 60.000,00

Rodrigo Maroni (Pros): nenhum bem declarado

Luiz Delvair (PCO): nenhum bem declarado

Caxias do Sul

Nelson D’Arrigo (Patriota): 13.910.360,06

Carlos Búrigo (MDB): 2.188.794,91

Marcelo Slaviero (Novo): 1.236.948,00

Adiló Didomenico (PSDB): 884.658,36

Edson Néspolo (PDT): 628.509,62

Vinicius Ribeiro (DEM): 496.748,32

Pepe Vargas (PT): 388.151,38

Toninho Feldmann (Podemos): 298.500,00

Renato Nunes (PL): 250.000,00

Júlio Freitas (Republicanos): 100,00

Renato Toigo (PSL): nenhum bem declarado

Canoas

Ernani Daniel (PP): 1.572.130,83

Luiz Carlos Busato (PTB): 1.472.245,01

Jairo Jorge (PSD): 1.328.926,03

Capitão Nascimento (PSC): 940.000,00

Camilo Bornia (Novo): 593.397,56

Professor Pablo dos Santos (PSol): 537.901,00

Nelsinho Metalúrgico (PT): 503.215,87

César Augusto Moreira (Republicanos): 130.000,00

Simone Sabin (PRTB): nenhum bem declarado

Pelotas

Adolfo Fetter Júnior (PP): 1.520.031,07

Marcos Marchand (DEM): 1.290.800,00

Coronel Napoleão (PRTB): 933.000,00

Paula Mascarenhas (PSDB): 885.381,02

Júlio Domingues (PSol): 125.000,00

João Carlos Cabedal (MDB): 100.000,00

Eduardo Ligabue (PCO): 52.200,00

Daniel Barbier (PDT): 35.000,00

Marcelo Oxley (Podemos): 6.400,00

Ivan Duarte (PT): nenhum bem declarado

Tony Sechi (PSB): nenhum bem declarado

Santa Maria

Sérgio Cecchin (PP): 956.261,97

Jorge Pozzobom (PSDB): 662.360,58

Luciano Guerra (PT): 460.715,53

Marcelo Bisogno (PDT): 441.810,22

Evandro Behr (Cidadania): 202.771,40

Jader Maretoli (Republicanos): 25.000,00