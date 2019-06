Veja quem é o sargento suspeito de levar cocaína no avião da FAB

publicidade

O militar da Aeronáutica, preso em Sevilha (Espanha) por suspeita de transportar 39 quilos de cocaína em Sevilha é o segundo sargento Silva Rodrigues, de 38 anos. Ele é lotado no GTE (Grupo de Transporte Especial) da FAB (Força Aérea Brasileira).

Duas fontes confirmaram ao R7 a identidade do suspeito e o reconheceram nas fotos. Silva Rodrigues estava no Embraer 190, avião da Presidência, mas que conforme o Planalto não era da comitiva presidencial.

De acordo com o vice-presidente, e presidente em exercício Hamilton Mourão, ele era comissário de bordo. "Quando tem essa viagem, tem esse pessoal que fica no meio do caminho e quando o presidente voltasse do Japão essa tripulação embarcaria no avião dele", comentou.

Ele explicou que o avião não é o presidencial, e sim conhecido como “voo da bomba”. "Como que funciona? Esse avião decola um pouco antes, ele faz pra ver se tá tudo ok e quando desce ele é lacrado. Só é aberto quando o presidente está pra embarcar e a equipe dele", detalhou.

Mourão classificou o suspeito como “mula qualificada”. "Agora é investigação. Pela quantidade de droga que o cara tava levando, ele não comprou na esquina. Ele tava trabalhando como mula e mula qualificada."