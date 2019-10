Vereador André Carús deixa Cadeia Pública de Porto Alegre

publicidade

O vereador licenciado da Porto Alegre André Carús (MDB) deixou a Cadeia Pública da Capital na tarde desta quinta-feira, data definida pela Justiça como o limite da prisão temporária do parlamentar. A informação foi confirmada pelo advogado Jadar Marques em uma postagem nas redes sociais, na qual celebrou que seu amigo "respira o ar da liberdade". Ele estava em uma galeria que contém 50 presos e é destinada a servidores públicos e presos com curso superior.

Carús e parte de seus assessores, quatro dos quais foram presos, estão sendo investigados pela suspeita de que exigiam dinheiro das pessoas que o vereador indicava para cargos públicos. O emedebista foi detido no dia 1º de outubro, na Operação Argentários, por suspeita de extorsão.

Durante as buscas, foram apreendidos R$ 60 mil, 3,8 mil dólares, 1.765 libras e 2.605 euros, além de duas armas encontradas na instituição financeira supostamente envolvida no esquema. Celulares, computadores e planilhas, com nomes e datas, também foram encontrados pelos policiais.