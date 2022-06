Vereador de Porto Alegre presta homenagem ao ex-governador Brizola

publicidade

Na próxima terça-feira completam-se 18 anos da morte do ex-governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro Leonel Brizola (PDT). Como sempre faz, o vereador de Porto Alegre Pedro Ruas (PSol) colocou rosas vermelhas junto à estátua do líder trabalhista localizada ao lado do Palácio Piratini, no centro de Porto Alegre.

Na homenagem deste ano, o pré-candidato ao governo do Estado esteve acomapnhado do seu filho caçula, Pedro Ruas Filho, a quem espera transmitir a mesma lealdade aos princípios que norteiam sua vida política.

Convencido sobre a importância da educação pública e de qualidade, Pedro Ruas colocou a escola de turno integral no seu programa de governo.