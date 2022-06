Vereadora de Porto Alegre torna-se representante do Brasil em frente da FAO/ONU

publicidade

A vereadora de Porto Alegre Laura Sito (PT) tornou-se, a partir de hoje, representante do Brasil no órgão da ONU responsável pelo combate à fome e à insegurança alimentar. Ela passa a integrar a Frente Parlamentar contra a Fome na América Latina e no Caribe da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura). Por conta da Covid-19, o evento que aconteceria em Brasília, foi feito de maneira remota.

“Estarei na frente para atuar pela cooperação internacional, e serei um elo para que nós parlamentares brasileiros possamos trabalhar em rede fortalecendo iniciativas de segurança e soberania alimentar no Brasil e em todo o continente Latino-americano e Caribenho”, disse a vereadora, que preside a frente parlamentar em Defesa da Segurança Alimentar e Nutricional da Câmara de Porto Alegre. Laura vem promovendo ações em prol da causa e é autora do Programa Municipal de Aquisição de Alimentos, aprovado pela Casa em 2021.

Acabo de ser oficialmente apresentada como integrante da Frente Parlamentar Contra a Fome da América Latina e Caribe, iniciativa apoiada pela @FAOBrasil e reúne dezenas de deputadas e deputados de diversos países do nosso continente latino-americano e caribenho. pic.twitter.com/19ZMgTSfS9 — Laura Sito (@laurasito) June 28, 2022

A Frente parlamentar da FAO é uma rede de legisladores, presente em mais de 20 países da região, que tem como objetivo promover respostas para a iniciativa "América Latina e Caribe sem Fome 2025".