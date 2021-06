Vieira diz que protocolará representação contra Heinze por "informações falsas"

publicidade

O líder do Cidadania no Senado, Alessandro Vieira (SE), anunciou na sessão da CPI da Covid que irá protocolar representação no Conselho de Ética da Casa contra o senador Luis Carlos Heinze (PP-RS). Segundo Vieira, os motivos do pedido são as "repetidas informações falsas" de Heinze, defensor do uso de medicamentos sem comprovação científica contra a Covid-19, cujo uso traz efeitos colaterais graves.

"Informo à comissão que estou representando no Conselho de Ética em face do colega Heinze, amigo pessoal e pessoa de quem gosto muito, mas que está prestando um desserviço ao repetidamente trazer informações falsas. A CPI e o Senado não podem se prestar a isso", disse Vieira.

