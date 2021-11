Visita de Bolsonaro ao Iraque segue prevista

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro vai fazer uma viagem de 13 a 18 de novembro ao Oriente Médio. O roteiro começa por Dubai, onde ele participa da abertura da Dubai AirShow, uma feira com o que há de mais moderno na aviação, e também do Brazilian Day na Expo Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

A comitiva brasileira também seguirá para o Bahrein, onde ocorrerá a inauguração da embaixada brasileira em Manama, a capital do país, e para o Catar, que vai sediar a próxima copa do mundo.

Mas o roteiro árabe segue com um grande ponto de interrogação: a ida ou não do presidente ao Iraque. No fim de semana, houve uma tentativa de atentado contra o primeiro-ministro do país. Mustafa Al-kadhimi saiu ileso do ataque feito à sua casa com o uso de um drone.

O Blog do Nolasco conversou com três fontes sobre o tema. A primeira delas disse que a viagem do Presidente está "fechada" e que Bolsonaro irá ao Iraque. Outra fonte próxima ao presidente afirmou estar "atrás do visto" para o Iraque e completou: "Se tivessem cancelado teriam dito sobre a não necessidade de tirar o visto."

A terceira pessoa ouvida pelo Blog foi mais comedida e disse que a visita ao Iraque está "em análise". A conclusão é de que a viagem ao Iraque segue prevista, os preparativos não param, mas ainda existe a chance de ser cancelada por questões de segurança.

