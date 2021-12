Weber será relator do pedido de cassação de Irigaray na CCJ da Assembleia

publicidade

O deputado Elton Weber (PSB) foi escolhido, nesta terça-feira, como o relator do parecer na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa sobre projeto de cassação do deputado Ruy Irigaray (PSL). Irigaray é suspeito de desvio de função de assessores. Segundo as acusações, servidores do seu gabinete foram utilizados para reformar a casa da sogra, que foi usado como gabinete parlamentar, durante o horário de expediente na Assembleia. O deputado nega as acusações.

A investigação foi realizada por uma subcomissão da Comissão de Ética após denúncia de ex-servidoras. A indicação pela perda do mandato foi aprovada na semana. Na CCJ, Irigaray terá até cinco sessões ordinárias da Assembleia para apresentar sua defesa e a partir daí o relator terá o prazo de até cinco sessões da Comissão para emitir seu parecer aos demais integrantes.

“Será prioridade do nosso jurídico, pretendemos dar celeridade ao andamento do processo dentro das prerrogativas do regimento interno”. Elton Weber foi relator na CCJ da cassação dos deputados Diógenes Basegio (PDT), em 2015, e Mário Jardel (PSD), em 2016, por quebra de decoro parlamentar.