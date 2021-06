Wilson Witzel abandona CPI da Covid durante perguntas de governista

publicidade

O ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, deixou a sessão da CPI da Covid nesta quarta-feira inesperadamente, no meio do interrogatório do senador Eduardo Girão (Podemos-CE).

Quando Girão citava denúncias de corrupção durante sua gestão, o senador foi interrompido pelo presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), que informou que Witzel, valendo-se do direito que o Superior Tribunal Federal (STF) lhe garantiu, de ficar calado ou se ausentar do depoimento.

Girão citava denúncias de suposto superfaturamento na compra de respiradores durante a pandemia e irregularidades na construção de hospitais de campanha no Rio de Janeiro. Pouco antes, Witzel havia discutido asperamente com outro governista, o senador Jorginho Mello (PL-SC). O parlamentar afirmou que o ex-governador, ex-juiz federal, era uma vergonha ao Judiciário brasileiro.

Jorginho disse que Witzel se fazia de santo na comissão, e se dizia perseguido pela Justiça. O ex-governador declarou que no futuro se veria que ele foi vítima de um Ministério Público que inventou fatos para prejudicá-lo. Após a sessão, Witzel afirmou à imprensa que decidiu deixar a CPI da Covid após o início das ofensas feitas pelos senadores governistas.

Veja Também