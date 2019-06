Prefeitura de Porto Alegre anuncia novos secretários de Meio Ambiente e Segurança

publicidade

Seguindo a reforma do secretariado implementada desde março, o prefeito Nelson Marchezan Júnior anunciou nesta sexta-feira a troca de comando na Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade e o novo titular da Secretaria de Segurança. O advogado e assessor técnico da Procuradoria-Geral do município Germano Bremm assume o Meio Ambiente e Sustentabilidade no lugar de Maurício Fernardes. A bióloga Viviane Diogo assume no cargo de secretária-adjunta da pasta, no posto ocupado por José Luiz Fernandes Cogo, que permanece no governo em outra função estratégica ainda a ser definida.

Na Segurança assume o então vereador Rafael Bernardo de Oliveira, mais conhecido como Rafão Oliveira, no lugar da delegada Cláudia Rocha, que estava como interina desde o ano passado. O adjunto será o coronel Solon Brum Beresford, ex-diretor do Centro de Comando Integrado (Ceic). Na Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, o adjunto Marcelo Gazen assume interinamente o comando da pasta com o retorno do vereador Luciano Marcantônio à Câmara de Vereadores. “Agradeço muito a contribuição dos secretários para desenvolver políticas públicas em favor de 1,5 milhão de porto-alegrenses. Cada um dos secretários deixou a sua marca para construirmos uma Porto Alegre melhor de se viver”, disse Marchezan.

Sobre os novos nomes do secretariado, o prefeito comenta que todos têm o conhecimento e experiência necessária para implementar os projetos que a cidade precisa. As mudanças seguem uma readequação das secretarias às novas composições dos governos federal e estadual. Outros postos com interinos terão titulares anunciados nos próximos dias. “Temos muitos legados na área de segurança, mas o principal deles é o cercamento eletrônico interno da cidade, com câmeras instaladas em pardais e lombadas eletrônicas, que está em pleno funcionamento diminuindo o roubo e o furto de veículos em Porto Alegre”, comenta Claudia Rocha. “Sou muito grata ao aprendizado adquirido na prefeitura”, completa.

Maurício Fernandes destaca alguns dos diversos avanços na área do Meio Ambiente e Sustentabilidade na Capital. “Tiramos alguns esqueletos do armário. Conseguimos liberar licenças que estavam há mais de 10 anos em análise (Shopping Belvedere, Estaleiro Só e Cais Mauá). Reduzimos pela metade o passivo de processos em licenciamento. Tudo isso tendo por base duas palavras, Previsibilidade (jurídica) e equilíbrio (evitando radicalismos)”, afirma.

Durante mais de dois anos como secretário, Fernardes liberou licenças na construção civil que geraram R$ 5 bilhões em investimentos e 25 mil empregos. “Otimizamos e padronizamos os ritos burocráticos, facilitando a emissão de licenças para empreendimentos na cidade”, cita. Fernandes ainda ressalta a aprovação da Lei do Solo Criado e a nova lei de concessões de parques, que abre caminho para um novo modelo de gestão. “Tivemos a maior adoção de um parque em Porto Alegre pela Uber, que ficou responsável pela Orla Moacyr Scliar”, lembra, acrescendo: "sou muito grato ao prefeito pela oportunidade de trabalhar por Porto Alegre".