Quase 6 mil pessoas foram afetadas pelos temporais no Rio Grande do Sul, diz Defesa Civil

Subiu de 5.531 para 5.984 o número de pessoas afetadas pelos temporais registrados desde a madrugada dessa terça-feira no Rio Grande do Sul. Conforme atualização da Defesa Civil Estadual, divulgada no fim da tarde desta quarta-feira, 13 municípios informaram estragos ao órgão, em função de alagamento e vendaval. Em relação a danos materiais, 1.359 residências foram atingidas pelo excesso de chuva.

A cidade com situação mais crítica segue sendo Dom Pedrito, onde mil residências foram atingidas e 4,2 mil pessoas afetadas, um total que, conforme a prefeitura, é ainda maior. A segunda mais afetada é Bagé, onde 840 pessoas tiveram prejuízo em função de um vendaval que chegou a 125km/h. Já São Gabriel registrou 16 pessoas desalojadas e 126 afetadas pelo temporal que durou cerca de três minutos e causou destelhamentos e alagamento. Pelo menos cinco residências foram inundadas no município.

Em Cachoeira do Sul, quatro pessoas tiveram a casa destelhada e precisaram sair de casa. Em Canguçu, 300 casas foram parcialmente destelhadas com a ação do vento e do granizo. Três escolas do município seguem sem condições de aula. Santa Maria teve 30 casas atingidas, além de uma Unidade Básica de Saúde, destelhada. Há falta de energia em diversos pontos do município.

Até o momento, além de Dom Pedrito, outras três cidades decretaram situação de emergência: Santana do Livramento, Bagé e São Gabriel. Equipes da Defesa Civil enviaram aos municípios lonas, cestas básicas, cobertores e peças de roupa.

Confira os municípios afetados pelos temporais:

Dom Pedrito

Bagé

Santana do Livramento

Cachoeira do Sul

Piratini

Canguçu

Santa Maria

São Gabriel

São Pedro do Sul

Porto Alegre

Montenegro

Dilermando de Aguiar

Ibirama