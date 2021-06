É alimento e muito mais

publicidade

Resíduo correspondente a 22% do grão do arroz, a casca (foto acima) vem deixando de ser um problema para a cadeia produtiva do alimento e se incorporando a outras atividades econômicas. A sobra tem vários usos e entre eles estão os de fonte para a geração de energia e componente de material da construção civil e de artefatos de borracha.

Embora não tenha classificação de “perigoso” no contato direto, o resíduo ocupa grandes espaços e causa impactos para o meio ambiente, mesmo quando depositado em aterros, porque emite gás metano, um dos responsáveis pelo aquecimento global.

Produtor de cerca de 70% do arroz nacional, o Rio Grande do Sul, por ter colhido 8,2 milhões de toneladas do grão, vai gerar 1,8 milhão de toneladas de casca neste ano. “É o coproduto mais volumoso da indústria arrozeira e não tem finalidades gastronômicas, como o farelo e o fragmento do grão, o que dificultava um possível reaproveitamento”, contextualiza o engenheiro químico Gilberto Amato, pesquisador da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia e conselheiro técnico do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga).

Em décadas anteriores, a prefeitura de Pelotas chegou a ter como segundo maior gasto – atrás apenas do pagamento do funcionalismo público – a desobstrução de bueiros entupidos pela casca do arroz. Em Buenos Aires, o problema foi semelhante. “O descarte era a céu aberto, sem nenhum tratamento”, recorda o professor titular da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e coordenador do Laboratório de Pós-Colheita, Industrialização e Qualidade de Grãos, Moacir Cardoso Elias. Outro destino comum era o aterro de terrenos alagadiços. Segundo a Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (Fepam), além de gerar gás metano, o depósito inadequado da casca pode resultar na contaminação do solo e da água.

DO CIMENTO AO CHIP

A partir de pressões de ambientalistas e de um déficit de espaço para armazenagem do resíduo, engenhos e universidades começaram a estudar formas de reaproveitamento do material.

Atualmente, estima-se que, no Estado, cerca de 30% da casca de arroz é utilizada para geração de energia, seja térmica, para secagem dos grãos durante o beneficiamento da produção, ou elétrica, para o abastecimento interno da própria planta industrial e até mesmo para venda a distribuidoras.

Especialistas consideram a geração de energia pela queima da casca de arroz como a alternativa mais viável, do ponto de vista tecnológico e econômico, para o aproveitamento do resíduo. “Antes até se pagava para tirar a casca do engenho e, hoje, tem usinas querendo comprar o material para usar como combustível”, constata Amato.

Além do poder calorífico, a casca de arroz é fonte de sílica. Cerca de 95% da massa das suas cinzas corresponde ao composto químico – concentração até seis vezes maior do que a encontrada em outros cereais. A descoberta foi mobilizada pelo fato de que as cinzas também exigem um descarte correto, já que seu volume corresponde a 4% do arroz em casca. A Fepam regulamentou o descarte e o reaproveitamento do resíduo em 2011, ao publicar a diretriz técnica nº 2. Hoje, os principais usos das cinzas podem ser vistos na fabricação de borrachas, cimento, vidros, fármacos e até chips eletrônicos. No caso da casca carbonizada, ainda não transformada em cinza, é muito utilizada na agricultura orgânica como substrato para plantação de mudas.

Mas há iniciativas ainda mais ousadas, que transformam a casca de arroz em carvão ativado, briquetes, móveis e até madeiras plásticas. A maior parte delas ainda não saiu do papel e está à espera da viabilização financeira dos projetos.

“Antes de qualquer investimento, é preciso avaliar sua viabilidade”, adverte o gerente industrial da Urbano Alimentos, Paulo Roberto Franzner, em nome da Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz). Ainda assim, tanto ele como Elias e Amato apostam no crescimento deste nicho de mercado como um todo. “Não é mais aceito pela sociedade o não aproveitamento da casca pelas indústrias”, avalia Amato.

O PROCESSO

Antes de ser embalado para ser comercializado nas gôndolas de supermercados, o arroz precisa ser beneficiado e passa por uma série de processos industriais. Depois de colhido, o grão em casca é hidratado, gelatinizado e secado, de modo a chegar à umidade, durabilidade e riqueza em vitaminas e minerais ideais. Em seguida, o arroz é despejado em roldanas de borrachas, que o descascam. Aqui que se produz o arroz integral parboilizado e, caso não tenha passado pelas operações anteriores, o arroz branco. Adiante, ocorre o polimento, com a remoção do farelo, se chega ao arroz parboilizado polido e é feita a separação de grãos quebrados e com defeitos.