Óleos essenciais podem ser usados como insumos biológicos na agropecuária

publicidade

A próxima edição do “Chimarrão com Inovação” vai tratar do uso de óleos essenciais como insumos biológicos na agropecuária, nesta sexta-feira, às 10 horas, com transmissão gratuita pelo canal de eventos do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Secretaria da Agricultura no YouTube. A palestrante será a pesquisadora Joseila Maldaner.