ABB começa a exibir nesta quinta-feira a websérie "Pq Brangus?"

A Associação Brasileira de Brangus (ABB) começará nesta quinta-feira a exibir a websérie "Pq Brangus?" no canal da entidade no YouTube. Serão cinco episódios, com duração média de um minuto, que trarão depoimentos de pecuaristas que utilizam animais da raça Brangus para dar competitividade a seus sistemas pecuários e produzir carne de qualidade.

Os vídeos foram gravados em seis fazendas de seis Estados do Brasil – Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Tocantins. “A equipe que produziu o material percorreu aproximadamente 8 mil quilômetros nas regiões Centro-Oeste e Sudeste para ouvir usuários da raça Brangus”, destaca o diretor de Marketing da ABB, João Paulo Schneider, o Kaju.