Abertura de colheia de arroz em terras baixas promete ser a maior das Américas

A 34ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas ocorre entre os dias 21, 22 e 23 de fevereiro de 2024 na Estação Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado de Capão do Leão/RS. Com o tema “Gestão Potencializando Safras”, o evento promete ser palco de debates sobre o aprimoramento da administração das propriedades rurais, propondo a necessidade de o produtor fazer sua gestão cada vez mais qualificada para potencializar e aumentar as safras.

A feira, que se mantém nos formatos on-line e presencial, realizará debates nas áreas de gestão administrativa, econômica, de mercado, de recursos humanos, e da adoção de novas tecnologias.

Em sua última edição, a Abertura da Colheita do Arroz contou com a presença de 13.500 mil visitantes, de diversas regiões do país e do exterior, além de mais de 130 expositores e 50 vitrines tecnológicas.

