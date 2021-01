Afubra decide cancelar novamente a realização da Expoagro

publicidade

A Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) informou por meio de comunicado oficial na tarde desta terça-feira a decisão de cancelar a 20ª edição da Expoagro Afubra. A feira estava prevista para o período de 17 a 20 de março de 2021, no Parque de Exposições, localizado em Rincão del Rey, no município de Rio Pardo. Este é o segundo ano consecutivo que ocorre a suspensão da programação em consequência da pandemia do novo coronavírus. Em 2020, o anúncio ocorreu cinco dias antes da data prevista para a abertura diante da situação envolvendo a questão do coronavírus no País e no mundo.

No comunicado, a Afubra informou que a crescimento do número de casos de Covid-19 requer tomada de posição quanto à realização de eventos para evitar aglomerações. “Considerando a necessidade da preservação da saúde de todos, após consulta feita a patrocinadores, expositores, fornecedores e produtores rurais, a Associação dos Fumicultores do Brasil, organizadora da Expoagro Afubra, decidiu pelo cancelamento da feira”, diz o texto.

Também nesta terça-feira, a Cotrijal, de Não-Me-Toque, anunciou o cancelamento da Expodireto.