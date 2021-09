Agapan pede que RS não autorize entrada de abelhas de outros estados

publicidade

O ingresso de espécies de abelhas nativas sem ferrão (meliponíneos) originárias de outros estados do Brasil pode desequilibrar o ecossistema do Rio Grande do Sul. Com base nesta avaliação, a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan) enviou carta aberta aos deputados estaduais Zé Nunes e Capitão Macedo pedindo a retirada do artigo que trata deste assunto do Projeto de Lei 94/2021, de autoria dos dois parlamentares, que dispõe sobre comércio, transporte e conservação deste tipo de inseto.

Segundo o presidente Heverton Lacerda, a entidade pondera que, além da competitividade entre as populações de abelhas, insetos de outros estados podem trazer doenças desconhecidas para o meio ambiente gaúcho.

O gabinete do deputado Zé Nunes informou que o projeto não tem data para ser analisado, estando no momento parado na Comissão de Constituição e Justiça, onde aguarda parecer do deputado Elton Weber.