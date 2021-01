Agronegócio fatura 100 bilhões de dólares com exportações

publicidade

O agronegócio foi responsável por 48% das receitas obtidas pelo Brasil com exportações em 2020. A participação foi recorde (em 2019, tinha sido de 43%) e alcançou a cifra de 100,81 bilhões de dólares, 4,1% mais do que no ano anterior. Este total só ficou atrás do concretizado em 2018 (101,17 bilhões), quando o índice de preços estava mais alto.

Segundo o Ministério da Agricultura, o complexo soja (grão, óleo e farelo) movimentou 35,24 bilhões de dólares com a venda de 101,04 milhões de toneladas. Só de soja em grão foram embarcadas 82,97 milhões de toneladas, sendo que 73,2% deste volume teve a China como destino. Os chineses também impulsionaram as aquisições de carnes, que apareceram em segundo lugar no ranking, com 17,16 bilhões de dólares. A carne bovina respondeu por 8,47 bilhões de dólares, seguida da carne de frango (5,99 bilhões de dólares) e suína (2,25 bilhões de dólares).