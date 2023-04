Anunciado o Período de manifestação de interesse do programa “Troca-Troca” de Sementes

publicidade

A manifestação de interesse do programa “Troca-Troca” de Sementes de Milho e Sorgo, ano-Safra 2023/2024, foi anunciada oficialmente nesta quarta-feira (12), em publicação da Secretaria do Desenvolvimento Rural (SDR) no Diário Oficial do Estado (DOE). Os fornecedores interessados, têm até o dia 24 de Abril para encaminhar e-mail para o feaper@sdr.rs.gov.br.

Na mesma publicação, a secretaria apresentou uma listagem dos cultivares interessam ao órgão, são eles:

Grupo 1 - Sorgo híbrido convencional;

Grupo 2 - Milho híbrido convencional;

Grupo 3 - Milho híbrido transgênico RR/RR2;

Grupo 4 - Milho híbrido transgênico tecnologia mínima de resistência herbicida e tolerância lagarta (tecnologias PRO2, PRO3, VIP3, TOP2, PW, PWU ou superiores);

Grupo 5 - Milho híbrido transgênico tecnologia mínima de resistência herbicida, tolerância lagarta (tecnologias PRO3, VIP3, PRO4, TRECEPTERA, LEPTRA-VYHR, POWERCORE ULTRA-PWU ou superiores) e tratamento industrial de semente para controle de sugadores e mastigadores (Dermacor+Poncho, Fortenza Duoou equivalente).

A partir da apresentação da documentação de habilitação, a empresa receberá o link de um formulário, de preenchimento obrigatório, para que informe um conjunto de dados técnicos das cultivares ofertadas, como: espécie, finalidade de uso, ciclo, tipo de grão, tipo de biotecnologia (convencional, proteção contra insetos e/ou tolerância contra herbicida), níveis de tolerância à pragas e doenças, entre outras. Mais informações sobre o programa podem ser encontradas aqui.

Veja Também