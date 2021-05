Arábia Saudita suspende importações de 11 frigoríficos brasileiros

publicidade

A Arábia Saudita excluiu 11 frigoríficos brasileiros da lista de plantas autorizadas a exportar carne de aves para aquele país, atualizada nesta quinta-feira. Os ministérios das Relações Exteriores e da Agricultura reagiram em nota conjunta, na qual admitem que o governo brasileiro recebeu a decisão “com surpresa e consternação”. O texto lembra também que “não houve contato prévio das autoridades sauditas, tampouco apresentação de motivações ou justificativas que embasem as suspensões”. Ressalta, ainda, que o governo brasileiro iniciou contatos com as autoridades da Arábia Saudita para buscar esclarecer o episódio. Por fim, adverte que, caso se comprove a interposição de barreira indevida, o Brasil poderá levar o caso à Organização Mundial do Comércio (OMC).