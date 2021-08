Assume novo presidente da Emater/RS

publicidade

Ao tomar posse na tarde desta quarta-feira na presidência da Emater/RS-Ascar, o ex-prefeito do município de Pinhal, na Região Norte do Rio Grande do Sul, Edmilson Pedro Pelizari, afirmou estar tranquilo em receber a casa das mãos do agora ex-presidente Geraldo Sandri, depois de ajustes financeiros que proporcionaram uma economia anual de R$ 40 milhões. Pelizari antecipou que seu primeiro desafio será acelerar os procedimentos para a realização de um concurso público que reporá inicialmente 100 servidores, dos quase 300 que aderiram ao Programa de Desligamento Incentivado (PDI), já concluído. "O concurso foi encaminhado para aprovação pelo governo do Estado e nós esperamos que ocorra ainda neste ano, para conseguir suprir vagas principalmente nos escritórios municipais da Emater", ressaltou.

Pelizari comentou que já a partir deste ano a Emater/RS vai começar a cuidar da renovação do Certificado de Filantropia, que vence em 2023, para que não se repitam as dificuldades do último processo. Segundo ele, um dos problemas a serem enfrentados pontualmente é a solução do passivo trabalhista que precisa ser pago a servidores da associação, estimado em R$ 200 milhões. O novo presidente referiu que as negociações dos valores e as opções de parcelamento já estão em andamento.

Sobre possíveis mudanças no corpo da diretoria, Edmilson Pelizari assegurou que elas não ocorrerão, permanecendo em seus cargos o diretor-técnico, Alencar Rugeri, e o diretor administrativo em exercício, Lino Hamann. "Hamann foi presidente da Emater e Rugeri tem um enorme conhecimento sobre as questões agropecuárias, não haverá mudanças", pontua.

O novo presidente da Emater/RS tem 56 anos, é formado em Administração e em Direito pela Universidade Regional Integrada (URI) do Alto Uruguai e das Missões. Atuou durante dez anos na iniciativa privada, como gerente de Unidade da Cooperativa Tritícola Palmeirense Ltda (Coopalma) e como diretor Comercial da Cooperativa de Energia e Desenvolvimento Rural do Médio e Alto Uruguai Ltda (Creluz), além de ser prefeito de Pinhal por dois mandatos.