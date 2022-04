Banco do Brasil lança crédito para preservação ambiental

publicidade

O Banco do Brasil emitiu a primeira Cédula de Produto Rural (CPR) Preservação para o produtor Francisco Malta Cardozo, de Santa Lúcia, em São Paulo. A nova modalidade de crédito, anunciada pelo banco nesta semana, tem a função de cobrir custos das atividades produtivas e de conservação voltadas à sustentabilidade e à preservação do meio ambiente.

A CPR Preservação utiliza a vegetação nativa do imóvel rural como lastro e seus valores financiáveis são estabelecidos de acordo com o bioma em que o imóvel está localizado. Assim, ela permite a geração de recursos a partir de áreas como reserva legal, de preservação permanente e excedentes de preservação.

A solução de crédito foi apresentada em cerimônia com participação do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Agricultura, Marcos Montes. Na ocasião, o presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, disse que a medida coloca o país entre os pioneiros no crédito ambientalmente sustentável e que “esse lastro ambiental cria possibilidades para que investidores externos possam aportar recursos em nosso país com o objetivo de apoiar a preservação de nossa fauna e flora”.