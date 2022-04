Bolsonaro assegura fertilizantes em seu discurso na Agrishow

publicidade

A 27ª edição da Agrishow, que se iniciou nesta segunda e segue até a próxima sexta-feira (29), em Ribeirão Preto (SP), teve seu evento de abertura movimentado pela presença do presidente Jair Bolsonaro e de sua comitiva. Uma motociata de apoiadores do presidente provocou um congestionamento de quatro quilômetros na rodovia Antônio Nogueira Duarte, de acesso ao parque. Mas a lentidão não desanimou o público em geral e os produtores que chegaram à feira, suspensa por dois anos em razão da pandemia, em busca das novidades.

A fala do presidente Jair Bolsonaro, durante a cerimônia de abertura, foi marcada por explicações sobre o indulto ao deputado Daniel Silveira (condenado a oito anos e nove meses de prisão em regime fechado por estímulo a atos antidemocráticos e ataques a ministros e instituições como o próprio STF).

Contudo, o dirigente tranquilizou os produtores em relação ao plantio da próxima safra ao garantir que, recentemente, quase 30 navios desembarcaram no Brasil com fertilizantes vindos da Rússia, país fornecedor do insumo. Além disso, ressaltou que aguarda a aprovação, na Câmara dos Deputados, de um projeto de lei que permitirá a exploração do subsolo de áreas indígenas para a extração de potássio, matéria-prima na produção de fertilizantes.

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Marcos Montes, que também é produtor rural, elogiou o homem do campo. "Ele não parou nem nos momentos mais graves da pandemia de Covid-19", lembrou, acrescentando que essa atitude permitiu que se "mexesse pouco" com a produtividade rural.