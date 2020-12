publicidade

Os produtores de uva e vinho têm até 3 de maio para se cadastrar no novo Sistema de Informação de Vinhos e Bebidas (Sivibe), que visa otimizar a fiscalização e o gerenciamento de declarações sobre áreas cultivadas, quantidade produzida na safra por variedade e destinação de produção. Esse cadastro, que é obrigatório, é feito no módulo vitícola do Sivibe. Antes era preenchido no sistema da Embrapa Uva e Vinho.